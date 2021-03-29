الاتحاد الأوروبي والسفارة الأمريكية عن تعويم إيفر جيفن: عمل مثير للإعجاب

دوت الخليج – توالت التهاني لمصر وهيئة قناة السويس بالأخص، على نجاح تعويم سفينة “إيفر جيفن” البنمية التي جنحت بعرض المجرى الملاحي للقناة قبل 6 أيام.

وقال سفير الاتحاد الأوروبي في القاهرة كريستيان برجر، في منشور عبر الصفحة الرسمية للاتحاد على فيسبوك اليوم الاثنين: “‏مبروك لمصر والعالم التعويم الناجح لسفينة الحاويات التي أغلقت قناة السويس. هذا عمل مثير للإعجاب لكل من ساهم فيه”.

ومن جانبها، نشرت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في القاهرة منشورا عبر حسابها الرسمي على موقع “فيسبوك”: مبروك لمصر تحرير سفينة “إيفر جيفن” وفتح قناة السويس”.

وأضافت السفارة الأمريكية: “تفخر الولايات المتحدة بشراكتها مع مصر في العديد من المجالات، بما في ذلك تأمين الممرات المائية في العالم والموارد العالمية المشتركة، وهو جهد تعاوني لنفع العالم كله”.

كان الفريق أسامة ربيع، رئيس الهيئة العامة لقناة السويس، قد أعلن في وقت سابق اليوم الاثنين، نجاح تعيوم السفينة الجانحة في القناة منوها بالإعلان عن استئناف حركة الملاحة في قناة السويس في الاتجاهين في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم.