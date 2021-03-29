بريطانيا تبدأ تصدير لقاح جونسون آند جونسون إلى أوروبا اعتبارا من 19 أبريل

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العربية دوت نت – أعلنت بريطانيا بدء تصدير لقاح جونسون آند جونسون إلى أوروبا اعتبارا من 19 أبريل.
بدوره حذر الاتحاد الأوروبي بأنه لن يسمح بتصدير لقاح أسترازينيكا في حال لم تفِ الشركة بتسليم الجرعات المتفق عليها في الوقت المحدد.
وذكر مفوض الأسواق الداخلية في الاتحاد الأوروبي أن جميع الجرعات للقاح أسترازينيكا المنتجة في أوروبا سيتم توزيعها على الأوروبيين ثم سيذهب الفائض إلى دول أخرى.
وكان الاتحاد قد تعرض إلى انتقادات شديدة بسبب تصدير لقاحات كورونا ما تسبب في نقص فيها لتلبية حاجات أوروبا على عكس دول أخرى منعت تصدير اللقاحات مثل بريطانيا وأمريكا.
كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قال في مؤتمر صحفي عقب اليوم الأول من قمة الاتحاد الأوروبي الافتراضية، الخميس الماضي، إن أوروبا تواجه “نوعا جديدا من الحرب العالمية” بسبب اللقاحات.
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