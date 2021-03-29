رئيس هيئة قناة السويس يعلن استئناف حركة الملاحة في الاتجاهين رسميا

فهد عمران وفاروق يوسف – قال الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة العامة لقناة السويس، إن حركة الملاحة في اتجاهي القناة استؤنفت بعد الساعة السادسة مساء اليوم بخروج سفينة إيفر جيفن البنمية وتعويمها صوب البحيرات المرة لفحصها.

وأوضح الفريق أسامة ربيع، في مؤتمر صحفي مساء اليوم، أن 118 سفينة ستعبر القناة في الاتجاهين من االسادسة مساء اليوم حتى الساعة الثامنة صباح الثلاثاء.

هيكل السفينة سليم والبضائع المحملة لم تتضرر

وأضاف الفريق أسامة ربيع أن سفينة إيفرجيفن البنمية خرجت من حادث الجنوح بالكيلومتر 91 من قناة السويس دوي أي ضرر في هيكلها، ولم ينتج أي خسائر للبضائع المحملة.

وقال رئيس الهيئة العامة لقناة لسويس إنه لأول مرة في العالم تحدث عملية إنقاذ لسفينة جانحة دون تفريغ الحمولة.

وأضاف أن إنقاذ السفينة استغرق 6 أيام، وظروف الحادث كانت مختلفة نظرًا لجنوح سفينة عرضها 450 متر في قناة عرضها 250 متر.

وتابع: لو حدث هذا في العالم لاستغرق حل الأمر 3 أشهر.

وأضاف أن إنقاذ السفينة تم بشكل كامل دون حدوث أي أضرار.

وأكمل أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان يتابع تفاصيل يوميًا، وكل الجهات والوزارات كانت تتواصل لتقديم أوجه الدعم والمساعدات.