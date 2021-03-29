15 مليون دولار خسائر يومية لتعطل حركة الملاحة بقناة السويس

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دوت الخليج – كشف الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة العامة لقناة السويس عن خسائر بنحو 15 مليون دولار يوميا جراء إغلاق المجرى الملاحي للقناة، والذي استمر 6 أيام؛ تأثرا بجنوح السفينة البنمية إيفر جيفن البنمية بعرض المجرى منذ يوم الثلاثاء الماضي.
وأكد رئيس هيئة القناة إلى أن تعويضات الخطوط الملاحية وأصحاب البضائع التي تأخرت عن الوصول لوجهاتها سيتم تقديرها في وقت لاحق، بعد إجراء التحقيقات اللازمة حول سبب حادث جنوح “إيفر جيفن”.
وأضاف ربيع أن الهيئة منذ اليوم الأول للأزمة قررت منح السفن المنتظرة للعبور خصومات على الرسوم بسبب التأخر في وصولها لوجهاتها النهائية.
وأوضح أن نسبة الخصم الممنوحة لكل سفينة ستختلف بحسب فترة انتظارها للعبور من المجرى الملاحي، لاسيما وأن بعضها انتظر خمسة أيام والبعض الآخر بين ثلاثة وأربعة أيام.
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