أسامة ربيع: 422 سفينة انتظرت حتى تعويم إيفر جيفن الجانحة و3 سفن عبرت اليوم

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دوت الخليج – قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن هناك 422 سفينة انتظرت حتى تعويم إيفر جيفن الجانحة، ولم تبحث عن أي ممرات بديلة.
وأضاف، خلال مؤتمر صحفي يعقد الآن، أن هناك 3 سفن ماشية عبرت اليوم من قناة السويس.
وتابع أن أي طرق أخرى بخلاف ممر قناة السويس يستغرق ما يتراوح بين 3 إلى 4 أسابيع.
وأكد أن مجرى قناة السويس هو الأقصر والأكثر أمانًا على مستوى العالم.
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