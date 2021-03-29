أسامة ربيع: التحقيقات ستحدد المسئول عن أزمة إيفر جيفن ولن نمنع أي سفينة من العبور

دوت الخليج – قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس ، إنه التحقيقات الجارية ستحدد المسئول عن أزمة السفينة الجانحة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي يعقد الآن: لن نمنع أي سفينة من العبور في القناة.

وتابع، إن حجم السفينة أو حمولتها ليس السبب في جنوح السفينة، حيث مرت من قبل سفينة حمولتها 245 ألف طن.

وذكر أن هذا الحادث عارض، ومر خلال العام الماضي حوالي 18840 سفينة، ولم تحدث أي مشكلة إبان ذلك.