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دوت الخليج – قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس ، إنه التحقيقات الجارية ستحدد المسئول عن أزمة السفينة الجانحة.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي يعقد الآن: لن نمنع أي سفينة من العبور في القناة.
وتابع، إن حجم السفينة أو حمولتها ليس السبب في جنوح السفينة، حيث مرت من قبل سفينة حمولتها 245 ألف طن.
وذكر أن هذا الحادث عارض، ومر خلال العام الماضي حوالي 18840 سفينة، ولم تحدث أي مشكلة إبان ذلك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسامة ربيع: التحقيقات ستحدد المسئول عن أزمة إيفر جيفن ولن نمنع أي سفينة من العبور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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