رئيس هيئة قناة السويس: إيفرجيفن لن تغادر مصر قبل انتهاء التحقيق

دوت الخليج – قال الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة العامة لقناة السويس، إن هناك أطرافا دولية تشارك في عملية التحقيق الحارية مع السفينة البنمية لمعرفة أسباب الجنوح في عرض القناة وأن تلك التحقيقات لا تقتصر على مصر وحدها.

وأضاف الفريق أسامة ربيع، في مؤتمر صحفي مساء اليوم الاثنين، أنه يجري حاليا تفتيش السفينة البنمية “إيفر جيفين”، وأنها لن تغادر مصر قبل انتهاء التحقيق.

وأشار ربيع، إلى أن التحقيقات الجارية ستحدد المسئول عن جنوح السفينة البنمية، مؤكدا: لن نمنع أي سفينة من عبور القناة طالما كانت مطابقة للمواصفات والمعايير الدولية.

ونوه رئيس الهيئة العامة لقناة السويس، بأن حجم السفينة البنمية أو حمولتها ليس السبب في جنوحها بعرض القناة، وأنها عبرت المجرى الملاحي في وقت سابق بحمولة قدرها 245 ألف طن.

واعتبر ربيع، جنوح “إيفريجفن” بعرض المجرى الملاحي للقناة “حادث عارض”، مشيرا إلى عبور نحو 18840 سفينة من القناة العام الماضي، ولم يكن هناك أي مشكلة إبان ذلك.