أمريكا والاتحاد الأوروبي يعبران عن رغبتهما في علاقات تجارية أكثر إيجابية

سي إن بي سي _ قالت الممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي إنها أبلغت رئيسة مكافحة الاحتكار بالاتحاد الأوروبي مارجريت فيستاجر اليوم الاثنين أن لديها “رغبة قوية لتطوير علاقة تجارية أكثر إيجابية وبناءة” مع التكتل المؤلف من 27 دولة.

وقالت تاي في بيان إنها وفيستاجر اتفقتا على العمل سويا بشأن أولويات رئيسية مثل تغير المناخ والاقتصاد الرقمي وتعزيز التعاون بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للتعامل مع اقتصادات كبرى لا تعمل وفق منظومة السوق، مثل الصين.