مال وأعمال

أمريكا والاتحاد الأوروبي يعبران عن رغبتهما في علاقات تجارية أكثر إيجابية

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

CairoBank

سي إن بي سي _ قالت الممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي إنها أبلغت رئيسة مكافحة الاحتكار بالاتحاد الأوروبي مارجريت فيستاجر اليوم الاثنين أن لديها “رغبة قوية لتطوير علاقة تجارية أكثر إيجابية وبناءة” مع التكتل المؤلف من 27 دولة.

RealGate

وقالت تاي في بيان إنها وفيستاجر اتفقتا على العمل سويا بشأن أولويات رئيسية مثل تغير المناخ والاقتصاد الرقمي وتعزيز التعاون بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للتعامل مع اقتصادات كبرى لا تعمل وفق منظومة السوق، مثل الصين.

 

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمريكا والاتحاد الأوروبي يعبران عن رغبتهما في علاقات تجارية أكثر إيجابية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

قد تقرأ أيضا