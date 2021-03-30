إقالة نائب محافظ البنك المركزي المصري التركي

سي ان بي سي _ أقيل نائب محافظ البنك المركزي المصري التركي مراد جيتينكايا من منصبه، بحسب مرسوم رئاسي نُشر في الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء. وقال المرسوم إن مصطفى دومان المدير التنفيذي السابق لبنك الاستثمار مورجان ستانلي في تركيا، جرى تعيينه في منصب نائب محافظ البنك المركزي المصري. ولم يقدم المرسوم مزيدا من التفاصيل عن سبب التغيير.

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