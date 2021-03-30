ميرسك تدرس عودة 15 سفينة للعبور من قناة السويس بعد تحويلها لرأس الرجاء الصالح

فهد حسين _ أكد مصدر مسؤول في “ميرسك لاين” التابعة لمجموعة APM Terminals، أن الخط الملاحي يعيد في الوقت الحالي حساباته حول ما إذا كان ينبغى لنحو 15 سفينة تابعة للخط الاستدارة والعودة إلى العبور من قناة السويس بدلًا من طريق رأس الرجاء الصالح.

كان الخط الملاحي ميرسك لاين، أعاد توجيه 15 سفينة إلى طريق رأس الرجاء الصالح بدلًا من عبور قناة السويس، بسبب توقف الملاحة لجنوح سفينة “إيفرجيفن” البنمية بعرض المجرى عند الكيلو 91.

أضاف المصدر: “سيأتي المزيد من المعلومات حول هذا بعد تقييم التراكم الحالي للسفن المصطفة في طوابير الانتظار، ومدى تأثر وصول البضائع المحملة على السفن الخمس عشرة المذكورة”.

وتابع: “ميرسك لاين كانت وما زالت تراقب الوضع في قناة السويس عن كثب، إذ تمتلك وشركاؤها 34 سفينة في مناطق الانتظار “.

كان الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة العامة لقناة السويس، قد أعلن في مؤتمر صحفي مساء الإثنين، استئناف حركة الملاحة في اتجاهي القناة منذ الساعة السادسة مساء، وأنه بحلول الثامنة صباح الثلاثاء ستعبر 113 سفينة المجرى الملاحي في الاتجاهين من أصل 422 سفينة في مناطق الانتظار.

وأوضح رئيس هيئة القناة، أنها ستمنح السفن التي فضلت الانتظار لعبور القناة بعد تعويم “إيفرجيفن” خصومات على الرسوم وفقًا لساعات انتظار تلك السفن وحجم تضررها من التأخر عن الوصول إلى وجهاتها النهائية.