تعثر فوضوي جديد في وول ستريت بقيادة بيل هوانج

بلومبرج _ أمضت بنوك وول ستريت، التي تكافح لمنع انهيار شركة استثمار بيل هوانج، يوم الإثنين في تقديم إحاطات إلى المنظمين الأمريكيين، حيث بدأت واشنطن التحقيق في واحدة من أكبر عمليات تعثر الصناديق منذ سنوات.

استدعت لجنة الأوراق المالية والبورصات البنوك لعقد اجتماعات سريعة بشأن ما أدى إلى البيع القسري تحت ضغط من المقرضين لأكثر من 20 مليار دولار من الأسهم المرتبطة بـArchegos Capital Management التابعة لـ Hwang، حسبما قالت مصادر طلبت عدم ذكر أسمائها.

وقال مصدر إنه تم استجوب المسؤولين في شركات السمسرة حول أي آثار على عملياتهم، ومخاطر الائتمان المحتملة والتهديدات الأخرى الناتجة عن التصفية، ومن بينهم مقرضو هوانج، مجموعة كريدي سويس، ونومورا هولدينجز، وجولدمان ساكس جروب إنك، ومورجان ستانلي.

وقالت كارين كيسلر، المتحدثة باسم الشركة، في بيان عبر البريد الإلكتروني: “هذا وقت صعب بالنسبة لمكتب Archegos Capital Management وشركائنا وموظفينا”. “تتم مناقشة جميع الخطط حيث يحدد هوانج والفريق أفضل مسار للمضي قدمًا.”

حذر Credit Suisse وNomura المستثمرين في وقت سابق يوم الإثنين من أنهم قد يواجهون خسائر “كبيرة” بعد تخلف عميل لصندوق تحوط أمريكي لم يذكر اسمه عن طلبات الهامش. قال شخص مطلع على الأمر إن بنك جولدمان أخبر المستثمرين والعملاء أن أي تأثير من شركة Archegos من المرجح ألا يكون ذا أهمية.

أثار هذا التفجير تساؤلات حول الرقابة، لا سيما لأن Archegos جمعت عشرات المليارات من الدولارات في رهانات الأسهم دون الكشف عن مواقعها لمشاركين آخرين في السوق.

قام مكتب عائلة هوانج بذلك عن طريق الدخول في معاملات مشتقة مع البنوك التي منحته الانكشاف على الشركات دون شراء أسهم فعلية.

كما قام بتعظيم رهاناته من خلال اقتراض مبالغ كبيرة من الوسطاء، مما زاد من المخاطر على البنوك. من بين الأسهم التي تم بيعها اعتبارًا من 26 مارس GSX Techedu Inc و Discovery Inc.

أعادت هذه الحادثة إحياء المخاوف من إخفاقات صناديق التحوط السابقة التي أحدثت فجوات في الميزانيات العمومية للمقرضين. ومع ذلك، يمكن القول إن الصناعة مجهزة بشكل أفضل بكثير للتعامل مع مثل هذه الانهيارات بسبب القواعد التي تم تنفيذها بعد الأزمة المالية لعام 2008 التي أجبرت البنوك على الاحتفاظ بقدر أكبر من رأس المال كعازل ضد الخسائر.

وصلت التداعيات إلى أعلى ممرات السلطة في واشنطن، حيث أخبر السكرتير الصحفي للبيت الأبيض جين بساكي المراسلين أن إدارة بايدن تراقب الوضع، وأنها أحالت أسئلة محددة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات.