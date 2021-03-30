الطرح العام لشركة تعليم يحصد 6.3 مليون سهم في يومين

رنا ممدوح _ علمت نشرة دوت الخليج أن عدد الأسهم المستجيبة للطرح العام بشركة تعليم لخدمات الإدارة وصلت بنهاية اليوم الثاني إلى 6.398 مليون سهم من إجمالي 17.891 مليون سهم تمثل 5% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع وبنسبة 2.45% من إجمالي أسهم الشركة المصدرة.

ووفقًا لنشرة الطرح، فإن آخر يوم للمشاركة بعد غد الخميس، وعلى راغبي الشراء إيداع نسبة 25% على الأقل من قيمة الأسهم المطلوب شراؤها على أساس السعر النهائي والبالغ قدره 5.75 جنيهات للسهم وذلك عن طريق أي من شركات السمسرة العاملة والمرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بمزاولة النشاط.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية أعلنت الخميس الماضي عدم ممانعتها نشر “نشرة طرح” أسهم شركة تعليم لخدمات الإدارة لبيع حد أقصى عدد 357.822 مليون سهم من أسهم رأسمال الشركة تمثل نسبة الحد الأقصى 49%.

وحددت شركة تعليم في نشرة الطرح الخاصة بها الأشخاص الذين لهم حق المشاركة بالطرح العام وهم الجمهور من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين.

وأشارت إلى أن الحد الأدنى للطلبات هو 1 سهم وبحد أقصى عدد الأسهم المخصصة لشريحة الطرح العام.

الجدير بالذكر أن شركة تعليم لخدمات الإدارة، أعلنت عن تغطية شريحة الطرح الخاص البالغة 339.931 مليون سهم عدد 2.34 مرة وذلك للمؤسسات ذات الملاءة المالية والمستثمرين الأفراد ذوي الملاءة المالية والأفراد والجهات ذوي الخبرة في مجال الأوراق المالية.

وأوضحت أنه قد تم تحديد السعر النهائي للطرح الخاص بقيمة 5.75 جنيهات للسهم وعليه فإن السعر النهائي لأسهم الطرح العام البالغ عددها 17.891 مليون سهم يبلغ 5.75 جنيهات للسهم الواحد.

وكان ملخص نشرة الطرح قد أشار إلى أن تلقي وتسجيل الأوامر يتم بسعر للسهم حده الأقصى 6.20 جنيهات، لافتة إلى أن السعر النهائي سيتم تحديده بعد غلق الطرح الخاص.

وأشارت إلى أنه سيتم إجراء التخصيص في الطرح العام بالنسبة والتناسب بين المطروح للبيع والمطلوب شراؤه لكل طالب شراء وفقًا لما تم الإشارة إليه بنشرة الطرح.

وفي 11 فبراير الماضي، كشفت شركة تعليم لخدمات الإدارة، إحدى استثمارات سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، عن طرح 49% من أسهمها طرحًا عامًّا وخاصًّا بالسوق الثانوية بالبورصة المصرية، عبر طرح شركة “سفنكس أوبليسك بي.في” حد أقصى 357.822.500 سهم عادي من الأسهم المملوكة لها، ما يمثل 49% من إجمالي رأس مال “تعليم”.