- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
– أغلقت الأسهم اليابانية على تباين اليوم الثلاثاء، وتراجع المؤشر توبكس بفعل الأسهم التي أضحت بدون حق في التوزيعات، بينما ارتفع المؤشر نيكي بعدما عاود مستثمرون شراء أسهمه التي سجلت أداء أضعف من توبكس عقب قرار البنك المركزي المصري قصر مشترياته على الصناديق المربوطة بأسهم توبكس.
وفقد توبكس 0.78 بالمئة إلى 1977.86 نقطة بينما عوض نيكي الخسائر المبكرة ليرتفع 0.16 بالمئة ليغلق على 29432.70 نقطة.
وخسر سهم تويوتا موتور ذو الثقل على المؤشر توبكس 1.22 بالمئة بينما فقد سهم مشغل الهاتف المحمول كيه.دي.دي.آي 3.11 بالمئة في حين قفز سهم فاست للتجزئة المشغلة لمتاجر مجموعة يونيكلو للملابس وذو الثقل على المؤشر نيكي 3.17 بالمئة.
وتراجع قطاعا المصارف وشركات الوساطة المالية وسط مخاوف من أن تخسر البنوك العالمية أكثر من ستة مليارات دولار جراء انهيار أرشيجوس كابيتال.
وفقد سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية 0.49 بالمئة ونزل سهما مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية ومجموعة ميزهو المالية 0.96 بالمئة لكل منهما.
وخسر سهم نومورا هولدينجز 0.66 بالمئة بعدما هوى 16 بالمئة يوم الاثنين عقب تحذير الشركة من احتمال خسارة ملياري دولار في شركة أمريكية تابعة لها.
وتقدم 89 سهما على المؤشر نيكي مقابل هبوط 128.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأسهم اليابانية تغلق على تباين وتويوتا موتور يتراجع 1.2% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.