وزير البترول يعتمد نتائج أعمال شركة تاون جاس لعام 2020

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على أهمية التوسع فى استخدامات الغاز الطبيعي باعتباره صناعة المستقبل والوقود البديل الأفضل بيئياً وعملياً وأقل تكلفة مقارنة بالوقود السائل.

وأشار إلى أنه جاري تنفيذ خطة طموح للتوسع فى استخدامات الغاز الطبيعي سواء الاستخدام المنزلي أو الصناعي والتجاري، بالإضافة إلى مشروعات توصيل الغاز إلى محطات الوقود لتموين السيارات بالغاز، وكذلك التوسع في توصيل الغاز إلى المخابز البلدية بالتنسيق مع وزارة التموين ، فضلاً عن مشروعات توصيل الغاز للقرى والنجوع ضمن المبادرة الرئيسية “حياة كريمة” لتقديم هذه الخدمة المتميزة للمواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً .

جاء ذلك خلال رئاسة وزير البترول عبر تقنية الفيديو كونفرانس أعمال الجمعية العامة لشركة تاون جاس لاعتماد نتائج الأعمال لعام 2020.

وخلال الاجتماع أشار الملا إلى أن شركة تاون جاس من الشركات الوطنية والتى لها دور مهم في تحقيق خطة الوزارة التى تستهدف توصيل الغاز الطبيعي لحوالى مليون ومائتى ألف وحدة سكنية خلال العام رغم تداعيات جائحة كورونا مما يساعد على توفير جانب من الدعم الموجه للبوتاجاز، وتساهم شركة تاون جاس بنحو 30% من هذه الخطة.

وأضاف أن الشركة تمتلك الكوادر الفنية الماهرة التى تقوم بتنفيذ الأعمال بأعلى معايير الجودة والسلامة والأمان فى كل مراحل عملية توصيل الغاز الطبيعي.

ووجه الملا خلال الاجتماع بالاستمرار فى التوسع فى تطبيق أنظمة التحول الرقمى والتحكم الإلكتروني من خلال الإسكادا وبرنامج إدارة الموارد والأصول ERP ضمن مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول .

وخلال الاجتماع استعرض المهندس محمد قنديل رئيس الشركة أهم مؤشرات نتائج الأعمال خلال عام 2020 رغم تحديات الأزمة العالمية لفيروس كورونا، حيث تم توصيل الغاز الطبيعي لحوالى 230 ألف وحدة سكنية بجميع مناطق عمل الشركة، وتوصيل الغاز الطبيعى لأول مرة لبعض المناطق مثل البدرشين وأطفيح وأبو النمرس ونزلة السمان بمحافظة الجيزة ومنطقة نفيشة بالإسماعيلية.

وأضاف أن الشركة تمضي قدماً فى توصيل الغاز الطبيعى لعدد من مشروعات الإسكان الإجتماعي بمحافظتى القاهرة وبورسعيد مثل مشروعات دار مصر وسكن مصر والهناجر ومشروع سكن لكل المصريين بإجمالى 77 ألف وحدة سكنية، كما بدأت الشركة فى تركيب العدادات المسبقة الدفع بالمناطق التى يتم توصيلها بالغاز الطبيعى حيث تم تركيب ما يزيد عن 10 آلاف عداد مسبق خلال العام بكافة مواقع عمل الشركة .

وأوضح رئيس الشركة أنه تم تدفيع الغاز الطبيعي لـ 14 محطة تموين سيارات خلال العام ، كما تم الانتهاء من إعداد التصميمات والمقايسات التقديرية لـ 113 محطة أخرى هذا بالإضافة إلي توصيل الغاز الطبيعي لـ 237 مخبزاً بلدياً وأفرنجياً من ضمنهم 52 مخبزاً بلدياً مدعماً وذلك فى إطار بروتوكول التعاون بين وزارة البترول ووزارة التموين لتوصيل الغاز الطبيعي للمخابز البلدية المدعمة ، وأضاف أنه تم الانتهاء من إجراء كافة التعديلات المطلوبة لمسارات وخطوط الغاز المتعارضة مع إنشاء الطرق والمحاور الاستراتيجية ومترو الأنفاق.