أوراسكوم المالية تطلق شركة جديدة للمدفوعات الإلكترونية بالشراكة مع أكسيل

رنا ممدوح _ أعلنت شركة أوراسكوم المالية القابضة، عن إطلاق شركة جديدة للتكنولوجيا المالية والمدفوعات الإلكترونية بالشراكة مع شركة أكسيل.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم، إن هذه الشراكة خطوة مهمة نحو تنفيذ إستراتيجية أوراسكوم المالية القابضة لتحقيق مبدأ الشمول المالي والتحول الرقمي في القطاع المالي في مصر.

ولفتت إلى أن ذلك يأتي حرصا من الشركة على توفير خدمات ومنتجات تلبي متطلبات واحتياجات الافراد والشركات وتخفيض معدل التعاملات النقدية والاتجاه نحو التعاملات غير النقدية تنفيذا لخطة الدولة 2030.

وذكرت أن حصة شركة أوراسكوم المالية القابضة في الشركة الجديدة هي 79.9% ورأس المال المبدئي المدفوع للشركة الجديدة أكثر من 100 مليون جنيه.

وتوقعت أن يصل إلى نصف مليار جنيه طبقا لخطة الشركة، وتستهدف الشركة الوصول إلى مليون عميل بعد إطلاق الخدمة للجمهور.

من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم المالية والشريك مؤسس في شركة HOF Capital، ومقرها نيويورك أنسى ساويرس أن فريق عمل الشركة لديه سجل حافل في إدارة الشركات الناشئة وتنميتها إلى أن تصبح إحدى الشركات الراسخة في مختلف الأسواق العالمية.

وأوضح:” لعب فريق عمل أوراسكوم المالية ممثلا في مجلس إدارة Riverbank، دورا رئيسيا في تطوير وتنفيذ إستراتيجية البنك وهو بنك رقمي متخصص في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة ومقره في أوروبا وله نشاط حاليا في ألمانيا وهولندا وفرنسا.

وصرح العضو المنتدب لشركة أوراسكوم المالية، نيلز بختل:” إن الشركة الجديدة هي أول استثمار لشركة أوراسكوم المالية في مجال التكنولوجيا المالية، ونحن على ثقة أن الشراكة الجديدة سوف تحقق نجاحا كبيرا في هذا المجال بعد ضم كوادر ذات خبرة للفريق المؤسس للشركة”.

وصرح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أكسيل، المهندس أحمد سرحان قائلاً:” إن هذه الشراكة تهدف لتكوين كيان تكنولوجي رائد في مجال التكنولوجيا المالية والمساهمة بخبرات أكسيل العريضة في تقديم كافة الحلول التكنولوجية لضمان تقديم أفضل خدمات وتجربة استخدام للعملاء”.