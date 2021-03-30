الرئيس السيسي يزور هيئة قناة السويس

يزور الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم هيئة قناة السويس. وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيتفقد مركز التدريب البحري والمحاكاة التابع للهيئة بالإسماعيلية. وتأتي زيارة الرئيس للقناة بعد ساعات من عودة الملاحة عقب إنهاء أزمة جنوح السفينة إيفرجيفين.

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