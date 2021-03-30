مال وأعمال

الرئيس السيسي يزور هيئة قناة السويس

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يزور الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم هيئة قناة السويس.

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وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيتفقد مركز التدريب البحري والمحاكاة التابع للهيئة بالإسماعيلية.

وتأتي زيارة الرئيس للقناة بعد ساعات من عودة الملاحة عقب إنهاء أزمة جنوح السفينة إيفرجيفين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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