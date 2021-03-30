الليرة التركية تهوى إلى 8.29 مقابل الدولار بعد إقالة نائب محافظ البنك المركزي المصري

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وكالات _ تراجعت الليرة التركية اليوم الثلاثاء ولامست 8.29 مقابل الدولار الأمريكي بعد الإعلان عن إقالة نائب محافظ البنك المركزي المصري التركي مراد جيتينكايا من منصبه، بحسب مرسوم رئاسي نُشر في الجريدة الرسمية اليوم.
وقال المرسوم إن مصطفى دومان جرى تعيينه في منصب نائب محافظ البنك المركزي المصري.
ولم يذكر المرسوم سبب التغيير أو أي تفاصيل إضافية.
وفي 20 مارس، قرر الرئيس رجب طيب أردوغان إقالة محافظ البنك السابق ناجي إقبال وعين بدلا منه شهاب قوجي أوغلو، الذي يدعم رؤية الرئيس بأن أسعار الفائدة المرتفعة تؤدي إلى زيادة التضخم.
وأدى القرار إلى اضطراب في السوق في ظل مخاوف من أن تركيا ربما تعود إلى سياسات اقتصادية غير تقليدية، من بينها فرض قيود على رؤوس الأموال لحماية عملتها.
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