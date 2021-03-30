البورصة تصعد 0.15% مستهل التعاملات بدعم مشتريات المصريين

رنا ممدوح _ صعدت مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات اليوم، بدعم من القوى الشرائية للمستثمرين المصريين. وارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.15%، ليتداول عند مستوى 10754 نقطة. وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني انخفاضا بنسبة 0.20%، ليتداول عند مستوى 58.92 جنيه. وصعد كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.33%، و 1.05% على الترتيب. وسجلت تداولات البورصة 86.148 مليون جنيه على 115 شركة من خلال 3.372 ألف عملية. ارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 55 شركة مقابل تراجع 9 في حين لم تتغير أسعار 52. وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين العرب وسجلوا صافي بقيمة 4.783 مليون جنيه، منها 3.694 مليون جنيه للمؤسسات، و1.089 مليون جنيه للأفراد. وسجلت تعاملات المؤسسات الأجنبية صافي بيع بقيمة 1.832 مليون جنيه وسط غياب لنشاط الأفراد. بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 6.616 مليون جنيه، منها 5.107 مليون جنيه للأفراد، و1.509 مليون جنيه للمؤسسات. وتصدر سهم اصول للوساطة في الأوراق المالية قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 7.12%، تلاه سهم المصريين للإسكان والتنمية والتعمير بنسبة 7.10%، ثم سهم المنصورة للدواجن بنسبة 6.97%. بينما تصدر سهم الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 9.92%، تلاه سهم الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية بنسبة 2.79%، ثم سهم فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 1.69%.

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