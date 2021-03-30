كونتكت توقع برتوكول تعاون مع فوري لتسهيل عمليات الدفع على العملاء

وقعت شركة كونتكت للتمويل، إحدى شركات مجموعة كونتكت المالية القابضة، برتوكول تعاون مع شركة فوري للمدفوعات الإلكترونية، من أجل تنويع خيارات الدفع الرقمية المتاحة للعملاء وتسهيل اعتمادهم على المدفوعات الرقمية.

ووفق بيان، يتيح البروتوكول عملية الدفع من خلال تطبيق فوري، وتطبيق كونتكت أو قنوات الدفع المختلفة، وذلك في إطار دعم جهود الحكومة لتبسيط الخدمات المالية والحد من معاملات الأوراق النقدية التقليدية.

واتفقت الشركتان على تزويد عملاء كونتكت للتمويل بخيار مناسب لسداد أقساط وشراء منتجات التي تمويلها شركة كونتكت كالسيارات، والتمويل العقاري، بالإضافة إلى التسوق من خلال حلول فوري الرقمية الشاملة (أكثر من 194 ألف قناة دفع رقمية في جميع أنحاء مصر).

وأكد سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لشركة كونتكت المالية القابضة، إن الشراكة مع فوري ستساهم في تحقيق الشمول المالي وتسريع التحول الرقمي.

وقال، إن هذه الاتفاقية تمثل نقطة تحول في طريق كونتكت، حيث تعزز كافة الموارد والجهود في تقديم خدمات مالية رقمية متميزة للعملاء من جميع فئات الدخل بما يتماشى مع السياسات الوطنية التي تعزز التحول الرقمي والشمول المالي.

وأضاف، أن خدمات التمويل الاستهلاكي لكونتكت تتوافر من خلال 24 فرعاً يغطي جميع أنحاء الجمهورية، إلى جانب الخدمات من خلال شبكة نقاط البيع التي تغطي أكثر من 1500 مركز خدمة بمعارض السيارات وشركات التطوير العقاري وتجار السلع الاستهلاكية والنوادي الرياضية.

وتوقع زعتر، أن يزيد الإقبال بشكل أكبر على خدمات كونتكت بعد إتاحة خدمة التقسيط من خلال فوري.

ومن جانبه، قال حسام عز، الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بشركة فوري، إن الاتفاقية الجديدة مع كونتكت هي جزء من الشراكات القوية التي تهدف إلى توفير الوقت والجهد على العملاء، ليصبح كل عميل قادر على أن يختار الخدمة التمويلية الراغب في الحصول عليها ودفع أقساطها من أقرب منفذ له أو من خلال تطبيق فوري لتقليل الاحتكاك وتبسيط الدفع مقابل الخدمات المالية المتنوعة.

بدوره أكد أحمد فهمي، مدير أول علاقات القطاع المالي بشركة فوري، أن الشراكة الجديدة توفر المرونة الكاملة للعملاء في سداد قسط أو قسطين دفعة واحدة عبر نظام آمن تماماً بمنافذ فوري، فضلاً عن أن التقسيط من شأنه أن ينعش الطلب على التمويل ويوسع قاعدة العملاء، كما يحفز عدداً أكبر من المستهلكين على الشراء سواء للسيارات أو العقارات أوالمشتريات أو غيرها من خلال الخدمات المقدمة من كونتكت.