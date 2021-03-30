مجلس الأمة الكويتي يوافق على تأجيل سداد أقساط القروض

– ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) التي تديرها الدولة أن مجلس الأمة الكويتي وافق اليوم الثلاثاء على اقتراحات بتأجيل سداد أقساط قروض البنوك بسبب جائحة كوفيد-19.

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