مصر لتأمينات الحياة تطلق النسخة الجديدة لقناتها الموحدة للتسويق Omni Channel

أعلنت شركة مصر لتأمينات الحياة، إحدى شركات مصر القابضة للتأمين التابعة لوزارة قطاع الأعمال، عن إطلاقها للنسخة الجديدة المتطورة لقناة التسويق الموحدة (Omni Channel )، وذلك تشجيعاً لعملائها والأطراف المعنية على استخدام التكنولوجيا الحديثة بطريقة سهلة وفعالة.

وقالت الشركة في بيانها، إن إطلاق الـ Omni Channel يأتي ضمن إستراتيجيتها التي أعلنت عنها الشركة منذ أكثر من ثلاث سنوات وبناءً عليه أطلقت عدة مبادرات وخطط إستراتيجية لتحديث البنية التكنولوجية والتحول الرقمي.

وأكدت أنها استطاعت خلال الثلاث سنوات الماضية إحداث تطويرٍ شاملٍ في تطوير النظم وتكنولوجيا المعلومات وتحويل كل قطاعات الشركة لنظام مُميكن، وربط كل القطاعات ببعضها البعض في حجم الأعمال والأداء الفني والمبيعات بالإضافة إلى تمكين العملاء عن طريق التكنولوجيا.

وأشارت إلى أنه يمكن لجميع العملاء استخدام كافة التطبيقات الرقمية وقنوات الدفع الإلكتروني المتاحة للحصول على الخدمات التأمينية والسداد عبر شبكة كبيرة من قنوات الدفع الإلكتروني.

وتشمل قنوات الدفع – حسبما أشارت الشركة في بيانها – الموقع الرسمي للشركة وتطبيق الهاتف المحمول، والمحافظ الإلكترونية eWallet، وخدمات فوري المتاحة وماكينات الصراف الآلي ATM.

وقامت شركة مصر لتأمينات الحياة بتطوير وإطلاق النسخة الجديدة لنظام (Omni Channel) القناة التسويقية الموحدة سعياً لتحقيق الراحة الكافية وتسهيل معاملات التأمين لعملائها الحاليين والمستقبليين، وذلك من خلال إتاحة نقاط اتصال رقمية تتضمن الموقع والتطبيق و خدمات ال Chatbotالمتاحة على الفيسبوك والواتساب (Facebook-WhatsApp for business) أو الموقع الإلكتروني

.

ويهدف إطلاق (Omni channel) إلى تقديم تجربة رقمية سلسة بالإضافة إلى تعزيز رضا العملاء، مع توفير منصة شاملة سهلة الاستخدام للحصول على معلومات حول خدمات شركة مصر لتأمينات الحياة وإتمام المعاملات التأمينية تحت مظلة رقمية واحدة، وفق البيان.

وتتيح القناة التسويقية الجديدة للعملاء عرض وتتبع وثائق التأمين الخاصة بهم ؛ تصفح المنتجات التأمينية المتاحة، وشراء وثائق تأمين أونلاين، الحصول على عروض أسعار مفصلة والمزايا التأمينية لكل وثيقة، حساب المعاش الجديد الخاص بوثيقة معاش بكره المقدمة حصرياً لعملاء البنك الأهلي.

وتقدم أيضًا طلب خدمات ما بعد البيع ومتابعته؛ سداد الأقساط المستحقة أونلاين، تتبع الأقساط المسددة، الاستمتاع بخدمة استخدام المساعدة الفنية التي تقدمها خدمة الـChabot، واستخدام قنوات الدفع الكترونية المتعددة، بالإضافة إلى أنها تساعد في تحديد مواقع فروع الشركة ومقدمي الخدمات الطبية، وتقديم المطالبات بكل سهولة، وإدارة الحساب الشخصي على التطبيق وإرسال الملاحظات والمقترحات أو تقديم شكاوى.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد عبد العزيز، العضو المنتدب لشركة مصر لتأمينات الحياة، إن الشركة تواصل الاستثمار في التكنولوجيا وتعزيز دور فريق الدعم الفني ومركز الاتصالات والتكنولوجيا بغية التطوير المستمر لخدمات التأمين المختلفة و إثراء تجربة العميل.

وأضاف، إن مصر لتأمينات حياة تهدف إلى تأمين مستقبل الأسر المصرية والأفراد وحمايتهم من المخاطر المستقبلية ودعمهم في تحقيق أهدافهم المالية، ووضعت الشركة الأساس للمستقبل من خلال الاستثمار الجاد في التكنولوجيا واعتبار الابتكار أحد أهم العناصر الرئيسية في إستراتيجية الشركة و خطة التنمية المستدامة.

وأوضح أنه من خلال هذا الإطلاق الجديد للنسخة الجديدة المستحدثة لـ ( (Omni Channel وسوف تتمكن الشركة من وضع العميل في قلب عملية التأمين والوصول لقاعدة أكبر من العملاء المرتقبين وإثراء تجربة وخدمة العملاء بشكل عام وذلك عبر الإنترنت.