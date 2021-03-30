أرباح فوري المجمعة تقفز إلى 186.2 مليون جنيه العام الماضي

رنا ممدوح _ قفزت الأرباح المجمعة لشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، خلال 2020 لتصل إلى 186.234 مليون جنيه، مقابل 102.388 مليون جنيه بالعام المقارن 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت إيرادات النشاط وفقا للقوائم المالية المرسلة للبورصة اليوم، إلى 1.234.562 مليار جنيه، بالفترة من بداية يناير وحتى ديسمبر الماضي، مقابل 884.138 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

وصعدت تكلفة النشاط خلال نفس الفترة إلى 566.666 مليون جنيه، مقابل 425.280 مليون جنيه بالفترة المماثلة بعام 2019.

وارتفع مجمل الربح خلال عام 2020 إلى 663.896 مليون جنيه، مقابل 458.857 مليون جنيه بالعام المقارن 2019.

وقفز الربح التشغيلي خلال نفس الفترة إلى 246.671 مليون جنيه، مقابل 145.4 مليون جنيه بالفترة المناظرة بعام 2019.

وبلغ نصيب السهم في أرباح العام 0.23 جنيه مقابل 0.13 جنيه بعام 2019.

وعلى صعيد الأعمال المستقلة، فارتفعت صافي أرباح فوري إلى 186.594 مليون جنيه خلال 2020، مقابل 106.684 مليون جنيه بالعام المقارن 2019.

وارتفعت إيرادات النشاط خلال نفس الفترة إلى 906.367 مليون جنيه، مقابل 693.038 مليون جنيه بالفترة المماثلة بعام 2019.