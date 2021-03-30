الملتقي العربي للاستثمارات: العمومية وافقت على تجزئة السهم إلى 1 جنيه

رنا ممدوح _ وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة الملتقي العربي للاستثمارات في جلستها أمس، على تجزئة القيمة الأسمية للسهم من 10 جنيه للسهم إلى 1 جنيه للسهم.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن التجزئة لن ينتج عنها تغير رأس المال المصدر والمدفوع عن 300 مليون جنيه موزعا على 300 مليون سهم بدلا من 30 مليون سهم قبل التعديل.

وعلى صعيد أعمال الجمعية العامة العادية للشركة، فرصدت مبلغ 15 مليون جنيه للمساهمين عن أرباح العام الماضي 2020.

وذكرت أن نصيب السهم في توزيعات أرباح العام بواقع 0.% جنيه للسهم الواحد في صورة توزيعات نقدية.

وفوضت العمومية العضو المنتدب في تنفيذ آليات الصرف، على أن يتم توزيع الأرباح على إجمالي أسهم الشركة.

الجدير بالذكر، أن شركة الملتقى العربي للاستثمارات حققت خلال 2020، أرباحاً بقيمة 74.5 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 60.05 مليون جنيه في 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 552.98 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 620.77 مليون جنيه في 2019.