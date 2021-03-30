التفاؤل في منطقة اليورو يفوق التوقعات خلال مارس بدعم آمال التعافي

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أظهرت بيانات اليوم الثلاثاء، أن المعنويات الاقتصادية في منطقة اليورو ارتفعت أكثر بكثير مما كان متوقعا في مارس، متجاوزة المتوسط في الأجل الطويل للمرة الأولى منذ أن ضربت جائحة فيروس كورونا أوروبا قبل 12 شهرا، فيما تصدرت ألمانيا التحسن.
وكشف مسح شهري من المفوضية الأوروبية أن المعنويات الاقتصادية في دول منطقة اليورو التسع عشرة قفزت إلى 101 نقطة هذا الشهر من 93.4 في فبراير شباط، متجاوزة توقعات الاقتصاديين بارتفاعها إلى 96 نقطة.
وقالت المفوضية إنه من بين أكبر اقتصادات الاتحاد الأوروبي، تميزت ألمانيا بأكبر تحسن في المعنويات الشهرية على الإطلاق بلغ +7.9 نقطة لتصل إلى 103.7 نقطة.
هذا وتحسنت المعنويات في قطاع الصناعة إلى 2.0 من -3.1، وفي قطاع الخدمات، وهو الأكبر في اقتصاد منطقة اليورو، إلى -9.3 من -17.0.
هذا وارتفعت معنويات المستهلكين إلى -10.8 من -14.8، وفي قطاع التجزئة إلى -12.2 من -19.1.
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