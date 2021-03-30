مال وأعمال

التفاؤل في منطقة اليورو يفوق التوقعات خلال مارس بدعم آمال التعافي

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

CairoBank

أظهرت بيانات اليوم الثلاثاء، أن المعنويات الاقتصادية في منطقة اليورو ارتفعت أكثر بكثير مما كان متوقعا في مارس، متجاوزة المتوسط في الأجل الطويل للمرة الأولى منذ أن ضربت جائحة فيروس كورونا أوروبا قبل 12 شهرا، فيما تصدرت ألمانيا التحسن.

RealGate

وكشف مسح شهري من المفوضية الأوروبية أن المعنويات الاقتصادية في دول منطقة اليورو التسع عشرة قفزت إلى 101 نقطة هذا الشهر من 93.4 في فبراير شباط، متجاوزة توقعات الاقتصاديين بارتفاعها إلى 96 نقطة.

وقالت المفوضية إنه من بين أكبر اقتصادات الاتحاد الأوروبي، تميزت ألمانيا بأكبر تحسن في المعنويات الشهرية على الإطلاق بلغ +7.9 نقطة لتصل إلى 103.7 نقطة.

هذا وتحسنت المعنويات في قطاع الصناعة إلى 2.0 من -3.1، وفي قطاع الخدمات، وهو الأكبر في اقتصاد منطقة اليورو، إلى -9.3 من -17.0.

FRA10years

هذا وارتفعت معنويات المستهلكين إلى -10.8 من -14.8، وفي قطاع التجزئة إلى -12.2 من -19.1.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التفاؤل في منطقة اليورو يفوق التوقعات خلال مارس بدعم آمال التعافي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا