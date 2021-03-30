مال وأعمال

أصول توقع مذكرة مع أديليس لتمويل عمليات الشراء بالهامش

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رنا ممدوح _ وقعت شركة أصول للوساطة في الأوراق المالية مذكره تفاهم مع شركة أديليس للتأجير التمويلي ( إحدى شركات بنك أبو ظبي الإسلامي).

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وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن المذكرة تقضى بإتاحة تمويل بقيمة 350 مليون جنيه لأصول بشكل مباشر لإعادة تمويل عملاءها بنظام الشراء الهامش بآلية التخصيم في خطوة غير مسبوقة في سوق المال المصري.

وقالت الشركة، إن هذه الخطوة السريعة جاءت باتفاق المؤسستين بغرض الاستفادة من بعض الآليات المستحدثة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية وضمن اهداف شركتنا في الأوراق المالية من تحولها وتركيزها على أنشطة التمويل وتعظيم محفظة ائتمان الأوراق المالية بشكل غير مسبوق.

ولفتت إلى أن هذه الخطوة هي ضمن إحدى الخطوات التي سيتم اتخاذها لتنفيذ خططنا الشاملة للتحول التام في اتجاهات الشركة والاستفادة من عراقة الشركة في نواحي متعددة.

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وقالت الشركة إن التمويل المنضبط هو الأساس الفعلى والمحرك لنشاط الأوراق المالية دون غيره حاليا.

وعلقت :” هذا ماجعلنا نتوجه نحو التركيز التام على نشاط التمويل وجعل نشاط الوساطة هو نشاط فرعي مساعد فقط لاغراض منح التمويل بشكل قانوني ومنظم مما يضع اصول في مكانه مختلفة لاسباب قوة الإدارة التنفيذية ومركزها المالي وخبراتها المتراكما وانتظامها منذ تأسيسها مع كافة المؤسسات المالية المختلفة”.

ووفقا للبيان، فهذه الآلية المستحدثة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم 25 الصادر بتاريخ 28 فبراير الماضي، هي الآلية الأولى من نوعها التي ستعطى دفعة مستقبلية لحجم النشاط ومضاعفته وإعادة تقييم لشركات الأوراق المالية التي ستتمكن من البناء على هذا القرار في الاتجاه الصحيح.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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