بنك مصر يوقع اتفاقا مع صندوق تحيا مصر لتقديم خدمات التحصيل الإلكتروني

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وقع بنك مصر بروتوكول تعاون مع صندوق تحيا مصر لتقديم خدمات التحصيل الإلكتروني وتطويرها، بحضور اللواء محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية و أمين صندوق تحيا مصر، ومحمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وتامر عبدالفتاح الرئيس التنفيذي لصندوق تحيا مصر، ونائبي رئيس البنك عاكف المغربي وحسام عبد الوهاب.
وذكر بيان صادر عن البنك الحكومي اليوم الثلاثاء، أن البروتوكول يتيح قبول كافة التبرعات الخاصة بالصندوق من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بصندوق تحيا مصر وغيرها من الخدمات، عن طريق قبول كافة البطاقات البنكية والمحافظ الإلكترونية من خلال رمز الاستجابة السريع QR Code.
وسيمكن التعاون كافة المتبرعين من دفع التبرعات لصالح الصندوق من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بصندوق تحيا مصر.
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