هنكل مصر تفتتح 3 مراكز لجمع المخلفات البلاستيكية بالتعاون مع مؤسسة بلاستيك بنك

أعلنت شركة هنكل مصر اليوم عن افتتاح ثلاث مراكز لجمع مخلفات البلاستيك في منطقة منشأة ناصر بمحافظة القاهرة لتطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري، وذلك بالتعاون مع مؤسسة بلاستيك بنك.

وقال أحمد فهمي، العضو المنتدب ورئيس شركة هنكل مصر ونائب الرئيس لأفريقيا، إن التعاون مع مؤسسة بلاستيك بنك يهدف إلى حراك مجتمعي بدعوة كافة أضلاع المثلث الذهبي للتنمية للانضمام من أجل تبنى الممارسات البيئية السليمة وتقديم نظام بيئي شامل لأول مرة في مصر، وذلك لتعظيم الاستدامة البيئية والاجتماعية بما يتماشى مع جهود الدولة المصرية.

وأضاف، في بيان، أنه سيسهم في تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري والإسهام في وضع مصر على الخريطة العالمية لتصدير المخلفات البلاستيكية المعاد تدويرها بما يوفر العملة الصعبة وفرص عمل متنوعة.

وتستهدف هنكل مصر زيادة الوعي بأهمية التخلص السليم من المخلفات البلاستيكية وتقليل حجمها، والذي يدعم جهود الدولة المصرية بالإسراع في وضع منظومة إدارة المخلفات حيز التنفيذ لتنظيم عمليات الجمع والتدوير، حسبما أشار البيان.

ومن جانبه، أكد عمر محمد المصري، مدير عام قطاع المنظفات والعناية المنزلية بشركة هنكل مصر، إن الإعلان عن أول 3 مراكز مخصصة لجمع مخلفات البلاستيك هي بداية تحقيق رؤية الشركة تجاه الاقتصاد الدائري.

وأوضح، أنه سيتم بإنشاء عدد كبير من مراكز تجميع مخلفات البلاستيك بما ينظم عمليات الجمع والتدوير، وذلك لتحقيق سعة تجميع تبدأ بــ 3000 طن وتصل إلى 5000 طن بحلول عام 2023، وهو ما يوفر أكثر من 1000 فرصة عمل خلال عامان في قطاعات جمع مخلفات البلاستيك ونقلها ومعالجتها وتصنيع معدات إعادة التدوير.

ولفتت هنكل في بيانها، إلى أن هذا التعاون يهدف إلى خلق مجالات جديدة للعمل للرجل والمرأة تضمن الدخل الثابت لإعالة الأسر، حيث يوجد أكثر من 20 سيدة تعمل حالياً ضمن منظومة بلاستيك بنك مصر، والتي تعمل أيضاً على مكافحة عمالة الأطفال من خلال تحفيز الأهالي على تعليم أبنائهم من ناحية وعدم قبول تشغيل الأطفال أو التعامل مع أي مركز تجميع مخلفات بلاستيكية يعمل به أطفال من ناحية أخرى.

وأكدت عبير سمير أحد المنسقين الميدانيين لمؤسسة بلاستيك بنك، إنه تم توفير فرص عمل ذات دخل ثابت للسيدات العاملات في تجميع مخلفات البلاستيك في منشأة ناصر، وهي خطوة أولى لتنفيذ برنامج خدمات متكامل من تعليم، تأمينات صحية وتأمين علي الحياة ستوفره المؤسسة.

وقال عمرو القاضي، المدير الإقليمي لمصر ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في مؤسسة بلاستيك بنك، إن هذه الشراكة المثمرة، ستسهم في تقديم حلول للحد من مشكلة المخلفات البلاستيكية، والتصدي للتحديات الاجتماعية المتعلقة بالفقر ونقص فرص العمل.

وأضاف، أن مؤسسة بلاستيك بنك تهدف إلى الحد من التلوث البلاستيكي ووقف وصوله للبحار والأنهار، وعليه، يتم جمع المنتجات البلاستيكية من المخلفات، ثم فرزها تمهيداً لدخولها في عمليات التدوير وإعادة استخدامها كمواد خام في صناعة منتجات أخرى.