رنا ممدوح _ واصلت مؤشرات البورصة المصرية الصعود قبل ساعة من الإغلاق. وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.44%، ليتداول عند مستوى 10754نقطة. وصعد سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني بنسبة 0.14%، ليتداول عند مستوى 58.96 جنيه. وارتفع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.98%، و 1.59% على الترتيب. وسجلت تداولات البورصة 590.619 مليون جنيه على 173 شركة من خلال 25.167 ألف عملية. وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 108 شركة مقابل تراجع 23 في حين لم تتغير أسعار 42. وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 29.839 مليون جنيه، منها 29.669 مليون جنيه للمؤسسات، و170.285 ألف جنيه للأفراد. وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 10.261 مليون جنيه، منها 8.016 مليون جنيه للمؤسسات، و2.245 مليون جنيه للأفراد. بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 40.101 مليون جنيه، منها 34.6 مليون جنيه للأفراد، و5.5 مليون جنيه للمؤسسات. وتصدر سهم وادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي قائمة الأكثر ارتفاعا بنسبة 9.69%، تلاه سهم العامة لاستصلاح الاراضي والتنمية والتعمير بنسبة 9.57%، ثم سهم مرسى مرسى علم للتنمية السياحية بنسبة 8.85%. بينما تصدر سهم الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 9.1%، تلاه السعودية المصرية للاستثمار والتمويل بنسبة 8.77%، ثم شركة النصر للأعمال المدنية بنسبة 4.37%.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مكاسب البورصة ترتفع إلى 0.44% قبل ساعة من الإغلاق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.