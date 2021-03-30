مال وأعمال

سعر الدولار مستقر أمام الجنيه حتى منتصف تعاملات اليوم

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هبة عبد الله – شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه استقرارا في مجموعة واسعة من البنوك حتى منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء.

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واستقر صرف الدولار في بنوك الأهلي ومصر والمصرف العربي الدولي عند مستوى 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

كما استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه ببنوك التجاري الدولي CIB والعربي الإفريقي الدولي وQNB-الأهلي وHSBC عند 15.67 جنيه للشراء و15.77 جنيه للبيع.

فيما انخفض سعر الدولار ببنك كريدي أجريكول قرشا واحدا إلى 15.67 جنيه للشراء و15.77 جنيه للبيع.

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بينما ارتفع سعر الدولار ببنك الإسكندرية قرشا واحدا إلى 15.67 جنيه للشراء و15.77 جنيه للبيع.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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