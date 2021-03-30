أيكون تحقق 140.4 مليون جنيه أرباح مجمعة العام الماضي

رنا ممدوح _ تراجعت صافي الأرباح المجمعة لشركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير – أيكون، العام الماضي إلى 140.362 مليون جنيه، مقابل 150.043 مليون جنيه بالعام المقارن 2019.

وانخفضت الإيرادات وفقاً للقوائم المالية المرسلة للبورصة اليوم، إلى 1.447.795 مليار جنيه، بالفترة من بداية يناير وحتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 1.613.920 مليار جنيه بالفترة المناظرة.

وانخفضت تكلفة الحصول على الإيرادات خلال نفس الفترة إلى 1.034.398 مليار جنيه مقابل 1.164.528 مليار جنيه بالفترة المماثلة بعام 2019.

وتراجع مجمل الربح إلى 413.397 مليون جنيه العام الماضي، مقابل 449.392 مليون جنيه بالعام المقارن 2019.

وبلغ نصيب السهم الأساسي في ربح العام 0.99 جنيه مقابل 1.11 جنيه بعام 2019.

وعلى صعيد الأعمال المستقلة فارتفعت صافي الأرباح إلى 80.047 مليون جنيه خلال عام 2020 مقابل 55.488 مليون جنيه بعام 2019.

وانخفضت الإيرادات خلال نفس الفترة إلى 402.490 مليون جنيه مقابل 442.310 مليون جنيه بالفترة المماثلة بعام 2019.

لذا قررت إدارة البورصة إعادة التعامل على أسهم أيكون اعتباراً من جلسة اليوم.