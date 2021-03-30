السيسي: نعمل على تطوير وإنشاء موانئ جديدة مزودة بالأنظمة والمستويات المتقدمة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه جار بحث الآثار المترتبة على أزمة جنوح السفينة البنمية، لبحث إمكانية عمل توسعة للجانب الجنوبي، وهو أمر متروك للفنيين لإعادة دراسته مرة ثانية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي على هامش زيارته لهيئة قناة السويس، إنه من المقرر افتتاح عدة موانئ خلال الفترة المقبلة، وذلك ضمن إطار خطة التطوير التي تنتهجها الدولة.

وأوضح، أن هناك ميناءين جاهزين للافتتاح خلال شهرين، الأول على البحر الأحمر مقابل لميناء جدة، وهو على رصيف 1600 متر بجانبه متر، والثاني على البحر المتوسط وهو مبناء جرجوب برصيف 1600 متر وعمق حتى 18 متر.

وتابع، أيضًا، جار الانتهاء من ميناء السخنة خلال عاميين، وسيكون أحد أكبر الموانئ على البحر الأحمر.

وأكمل: نعمل أيضًا على تطوير عدد من الموانئ منها ميناء دمياط، والأسكندرية، وأبو قير، وهذه الموانئ مزودة بالأنظمة والمستويات المتقدمة.

ولفت إلى أنه سيتم ربط البحرين المتوسط والأحمر، عبر القطار السريع، وبالطبع ما سيكون له أثره على ربط الموانئ، حيث يتحرك القطار من ميناء السخنة إلى العالمين أو إلى ميناء جرجوب خلال 3 ساعات بسرعة تخطيطية تتراوح ما بين إلى 200 إلى 250.

وأكد أن عمليات التطوير، تأتي في إطار تلبية تطورات الإجراءات التي تتم على حركة التجارة في العالم، مشيرًا إلى أن 12% من حجم التجارة العالمية يمر عبر قناة السويس، وزيارة اليوم هي دلالة على التأكيد أن كل الأمور عادت إلى نصابها.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن قناة السويس قوية وآمنة وقادرة على نقل والحفاظ على حركة التجارة العالمية.