السيسي: إنشاء 3 محطات معالجة للمياه لزراعة 2 مليون فدان بتكلفة 400 مليار جنيه

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يجرى العمل على معالجة للمياه التي يتم استخدامها لري المليون ونصف فدان، عبر إنشاء 3 محطات جديدة في أماكن متفرقة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي يعقد الآن على هامش زيارته لهيئة قناة السويس، إنه من المخطط زراعة هذه المساحات خلال عاميين، والمياه المستخدمة ستكون صالحة طبقًا للمعايير المستخدمة في عمليات الزراعة.

وأوضح، أن الثلاث محطات الجاري إنشاءهم هي: محطة المحسنة لمعاجلة مليون متر مكعب من المياه، تستخدم في زراعة 50 ألف فدان شرق القناة.

وتابع: أنه خلال الأشهر المقبلة، سيتم افتتاح محطة بحر البقر التي تعالج 5.6 مليون متر مكعب يوميًا، والتي كانت تلقي مياهها في بحيرة المنزلة، وتستخدم في 500 ألف فدان.

وأكمل، هناك أيضًا محطة الحمام في الأسكندرية وتعالج نحو 6 مليون متر مكعب في اليوم، لتستخدم في زراعة 250 ألف فدان، وسيكون لهذه المحطات دور هام في زراعة مشروع الدلتا الجديدة، ونصف مليون في شرق القناة، و600 ألف فدان في توشكى.

وقال السيسي، إن تكلفة الفدان الواحد تبلغ 200 ألف جنيه، فاستصلاح المليون الفدان يبلغ نحو 200 مليار جنيه، و2 مليون فدان 400 مليار جنيه.