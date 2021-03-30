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ألمانيا تعلن إصابة 31 باضطرابات في الدم بعد التطعيم بلقاح أسترازينيكا ووفاة تسعة

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– قالت هيئة تنظيم اللقاحات في ألمانيا اليوم الثلاثاء، إنها رصدت 31 إصابة بجلطات دموية نادرة في المخ، أفضت تسع منها إلى الوفاة بعد التطعيم بلقاح شركة أسترازينيكا ضد مرض كوفيد-19.

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أوضح معهد بول إيرليش أنه سجل حتى الآن 31 إصابة بجلطات دموية في أوردة المخ وهي حالة تعرف باسم تجلط الوريد الجيبي، مشيرا إلى حدوث نقص في الصفائح الدموية لدى 19 منهم.

وبين الوفيات التسع سبع نساء تتراوح أعمارهن بين 20 و 63 سنة. وكان عمر الرجلين 36 و57

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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