السيسي: حالة من عدم الاستقرار في المنطقة لا يتخيلها أحد عند المساس بالمياه المصرية

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن المفاوضات بشأن ملء سد النهضة جارية، وسنصل إلى اتفاق ملزم بملء وتشغيل السد.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي يعقد الآن على هامش زيارته لهيئة قناة السويس : ماحدش هيقدر ياخد نقطة مياه من مصر.. وحوارنا رشيد وصبور”.
وتابع: في حالة المساس بالمياه المصرية سيكون هناك حالة من عدم الاسقرار في المنطقة لا يتخيلها أحد.
وأكد، أن رسالته ليست تهديد، ولكن في حالة المساس بالمياه المصرية، سيكون هناك رد فعل قوي في المنطقة.
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