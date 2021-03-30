مال وأعمال

فولكسفاجن تؤكد تغيير اسم وحدتها الأمريكية إلى فولتسفاجن

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_ أكدت الوحدة الأمريكية لشركة صناعة السيارات الألمانية فولكسفاجن اليوم الثلاثاء، أنها ستغير اسم عملياتها في الولايات المتحدة إلى “فولتسفاجن أمريكا” مع تحول تركيزها إلى السيارات الكهربائية.

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يسري الاسم الجديد من مايو، وجاء الإعلان بعد أن بثت عدة وسائل إعلام أمس الاثنين مسودة بيان نُشر عن طريق الخطأ على الموقع الأمريكي للشركة.

وقال سكوت كيو الرئيس والمدير التنفيذي لوحدة فولتسفاجن أمريكا في بيان “ربما نغير حرفا، لكننا لن نغير التزام هذه العلامة بصنع أفضل السيارات في فئتها للسائقين ولجميع الناس في كل مكان”.

أعلن صانع السيارات الألماني التزامه ببيع مليون سيارة كهربائية في أنحاء العالم بحلول 2025 وإطلاق 70 طرازا كهربائيا من شتى علامات مجموعة فولكسفاجن بحلول العام 2029.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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