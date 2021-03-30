صندوق مصر السيادي يكتتب أكثر من 250 مليون جنيه في صندوق التعليم التابع لهيرميس

رنا ممدوح _ اكتتب صندوق مصر السيادي في تغطية الإصدار الثالث من صندوق التعليم المصري المدار من قبل المجموعة المالية هيرميس.

وقام صندوق مصر السيادي وفقا لبيان صادر اليوم، بالاكتتاب في غالبية الجولة الثالثة من صندوق التعليم المصري بقيمة تتخطى 250 مليون جنيه.

وقام صندوق مصر تزامنا مع ذلك بتوقيع اتفاقية مع مجموعة جيمس مصر للتعليم لتطوير وإدارة مدرستين غرب القاهرة، مستفيدا من أصول الدولة المنقولة إليه لتفعيل استراتيجيته الهادفة إلى تعظيم العائد من تلك الأصول.

ووفقا للبيان، فمن المخطط أن تقوم جيمس مصر بتدشين المدرستين بطاقة استيعابية 2500 طالب لكل منهما على مساحة 30 ألف متر مربع.

ويعد هذا الاستثمار هو الأول لصندوق مصر السيادي في قطاع التعليم المصري.

الجدير بالذكر، أن استثمارات شركة جيمس مصر تجاوزت حاليا حاجز المليار وستمائة مليون جنيه منذ انطلاق عملياتها بالسوق المصري.

وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، إن باكورة استثمارات الصندوق في قطاع التعليم تمثل إشارة واضحة لتوجه الدولة المصرية وفق رؤية القيادة السياسية والخطة الاستراتيجية طويلة المدى التي تتبناها الدولة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كل المجالات عبر رؤية 2030.

وأضافت السعيد، أن الصندوق السيادي يسعى إلى تعظيم العائد من أصوله،وبناء ثروة للأجيال القادمة عبر عدة محاور، منها الاستفادة من المحفظة العقارية في مشروعات استثمارية ترتبط بشكل وثيق بأولويات الدولة المصرية التي ترتكز على الاستثمار في العنصر البشري كمكون أساسي لعملية التنمية الشاملة.

وأكدت وزيرة التخطيط أن رؤية مصر 2030 تضع التعليم كمكون أساسي لتطوير الأجيال القادمة عبر استخدام التكنولوجيا التي تشكل الرؤية المستقبلية لكل الاقتصادات.

وذكرت أن توجه صندوق مصر السيادي لمثل هذا النوع من الاستثمارات يحقق عوائد مضاعفة تتمثل في استغلال الأصول ودعم التعليم إلى جانب تحقيق عوائد جيدة على الاستثمار.

ومن جانبه أكد أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أن قطاع التعليم في مصر يعد قطاعا واعدا ومستقرا مما يوفر مقومات جاذبة للمزيد من رؤوس الأموال المحلية والدولية خلال المرحلة القادمة.

وقال سليمان :” أن الشراكة المتميزة بين صندوق مصر السيادي والمجموعة المالية هيرميس ومؤسسة جيمس للتعليم ستحقق نقطة مرجعية في القطاع عبر تقديم مناهجنا الوطنية المتميزة من خلال نموذج مدارس يرتكز أيضا على الإثراء والرياضة والتنمية الشخصية والتكنولوجيا، والذي يشتمل على منهج مستقبلي عالمي يتماشي مع رؤية التعليم في مصر”.

وأضاف أنه سيتم استغلال جزء من أصول الصندوق الحالية والمحتملة في توفير تعليم عالي الجودة بأسعار معتدلة لتخاطب القاعدة العريضة من الشعب المصري ووفقا لأفضل المعايير الدولية، مما يشكل دعما للطبقة المتوسطة في مواجهة ظواهر مثل قوائم الانتظار، وأعباء وصعوبات الدروس الخصوصية.

ولفت الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إلى أن هذه الشراكة سيتبعها تحالفات مع شركاء آخرين في المجال يمتلكون الخبرة الفنية رأس المال اللازم خلال الفترة القليلة المقبلة.

وقال كريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة، إن المجموعة أطلقت العنان منذ سنوات نحو إنشاء أكبر صندوق استثماري لتقديم الخدمات التعليمية في مصر، مشيرا إلى أن الشراكة مع صندوق مصر السيادي تؤكد صحة توجه الشركة نحو الاستثمار في قطاع التعليم الحيوي باعتباره الركيزة المحورية لدفع عجلة النمو والتنمية الاقتصادية في البلاد.

وأعرب عوض عن تطلعه إلى تعزيز تلك الاتفاقية لأوجة التعاون وتضافر الجهود بين الكيانات المختلفة بقطاع التعليم المصري، سعيا إلى كفالة الحق في التعليم الجيد لكافة أبناء المجتمع المصري، والارتفاء بالقدرات التنافسية لمنظومة التعليم المصري بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وفي السياق ذاته، أشاد كريم موسي رئيس قطاعي إدارة الأصول والاستثمار المباشر بالمجموعة المالية هيرميس بالشراكة الاستراتيجية مع صندوق مصر السيادي وانضمامه لمستثمري صندوق التعليم المصري، مؤكدا على توافق الرؤى والأهداف لتطوير وتنمية الخدمات التعليمية المقدمة من خلال كيانات مؤسسية قادرة على اتباع أعلى المعايير العالمية.

ولفت موسى إلى إتمام الإغلاق الثالث لصندوق التعليم المصري المدار من قبل قطاع الاستثمار المباشر بالمجموعة المالية هيرميس، والذي يصنف اليوم كأبرز صناديق الاستثمار المتخصصة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مؤكدا أن الصندوق يحظي باستثمارات رأسمالية تصل حاليا إلى حوالي 150 مليون دولار، تؤهله لمواصلة التوسع في السوق المصري عبر منصة الخدمات التعليمية التابعة.

من جانبه، أكد أحمد وهبى الرئيس التنفيذي لشركة جيمس مصر، على أن الشركة حرصت خلال السنوات الماضية على تطوير منصة تعليمية متكاملة،بهدف تقديم خدمات تعليمية تضاهي المستويات العالمية، سواء بالمدارس الوطنية أو الدولية.

وأشار وهبى إلى أن هذه الشراكة ستتيح الاستفادة من الإمكانات الفريدة التي تحظى بها جيمس مثل أكاديميات تدريب المعلمين المتميزين، والمناهج المستقبلية العالمية، ومعايير التعليم الدولية، والبنية التحتية المتقدمة لتكنولوجيا المعلومات بالإضافة إلى تمكين مبادرات الخدمة المجتمعية التي تعتمدها جيمس مصر كجزء أصيل من استراتيجيتها نحو تحقيق نقلة نوعية في قطاع التعليم المصري، ولاسيما من خلال التعاون مع المؤسسات الوطنية الداعمة لمبادرات تطوير المجتمع المصري بشكل عام.

وأشار وهبى إلى أن الشراكة مع صندوق مصر السيادي في مجال التعليم تعتبر خطوة واعدة نحو العديد من المشروعات المشتركة في المستقبل والتي من شأنها فتح آفاق لا محدودة للتوسع جغرافيا في عدة أماكن عبر محفظة الأصول التابعة للصندوق، والتي ستحقق عوائد متميزة على كافة الأصعدة.