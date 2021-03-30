باي بال تعلن إمكانية استخدام بيتكوين في عمليات الدفع والسداد

وكالات _ كشفت شركة باي بال العملاقة للمدفوعات عبر الإنترنت عن قبول العملات المشفرة كوسيلة للتبادل لدى ملايين التجار العالميين، حسبما كشف رئيس الشركة ومديرها التنفيذي اليوم الثلاثاء قبل إعلان رسمي.

خرجت الأخبار بشأن قرار باي بال المشاع بقبول العملات المشفرة في وقت مبكر من يوم 30 مارس. كما أكد الرئيس التنفيذي للشركة، دان شولمان، لرويترز، في وقت لاحق من اليوم، أن الشائعات صحيحة وأن بيانًا رسميًا سيصدر قريبًا.

ومن المتوقع أن يشتمل النظام الجديد على خدمة سحب العملات المشفرة حيث يمكن للمستخدمين الدفع مقابل السلع والخدمات لدى البائعين المعتمدين باستخدام عملاتهم المعدنية المخزنة

. وبحسب ما ورد سيرى النظام أن التجار يتلقون أموالًا معادلة مباشرة بالعملة الورقية بعد أن تخضع العملات لتحويل سريع في وقت البيع.

ومن المتوقع أيضًا أن تكون خدمة الدفع متاحة لجميع العملات المشفرة الأربعة المدعومة من باي بال عند الإطلاق، والتي تتكون من بيتكوين وايثر ولايتكوين وبيتكوين كاش. كذلك لن يتحمل العملاء الذين يدفعون بالعملات المشفرة أي رسوم معاملات على المشتريات، ويمكن استخدام عملة واحدة فقط لكل عملية شراء.

كما صرح شولمان، بخصوص الإطلاق، أنه: “نعتقد أنها نقطة انتقالية حيث تنتقل العملات المشفرة من فئة الأصول التي تشتريها أو تحتفظ بها أو تبيعها في الغالب لتصبح مصدر تمويل شرعيًا لإجراء معاملات في العالم الحقيقي لدى ملايين التجار”.

وعندما تم الإعلان لأول مرة عن نية باي بال للدخول في فضاء التشفير، في أكتوبر 2020، أطلق عليها الرئيس التنفيذي لشركة جالاكسي ديجيتال، مايك نوفوغراتز، اسم “الضربة التي تُسمع في جميع أنحاء العالم” فيما يتعلق بكيفية تلقي وول ستريت للأخبار.

كما واصلت باي بال إحراز تقدم في الصناعة في أوائل شهر مارس، عندما استحوذت على شركة أمن الأصول الرقمية “كيرف” في صفقة يُعتقد أن قيمتها تبلغ 200 مليون دولار.

تأتي أخبار باي بال بعد 24 ساعة فقط من إعلان فيزا أنها ستجرب نظام دفع جديدًا باستخدام عملات مستقرة على سلسلة كتل عملة الايثريوم.

كما سيشهد الإطلاق التجريبي أن التجار المشاركين يوافقون على تسوية معاملات العملاء الورقية باستخدام عملة اليو إس دي كوين المستقرة.