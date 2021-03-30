البورصة تصعد بصورة طفيفة بدعم مشتريات المؤسسات الأجنبية

رنا ممدوح _ أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي، بدعم من القوى الشرائية للمؤسسات الأجنبية.

وتداول المؤشر الرئيسي EGX30 عند مستوى 10739 نقطة، محققا صعودا بصورة طفيفة بنسبة 0.01%.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني انخفاضا بنسبة 0.12%، وأغلق عند مستوى 58.97 جنيه.

وارتفع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.81%، و 1.37% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 1.188.773مليار جنيه على 182 شركة من خلال 39.683 ألف عملية.

وتضمنت التداولات تنفيذ عرض الشراء الإجباري المقدم على أسهم شركة أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية المصدرة وذلك لعدد 4.888 مليون سهم بقيمة إجمالية 139.317 مليون جنيه.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 118 شركة مقابل تراجع 32 بينما لم تتغير أسعار 31.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 30.504 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بقيمة 192.112 مليون جنيه، مقابل 161.607 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 15.971 مليون جنيه، منها 10.932 مليون جنيه للمؤسسات، و5.039 مليون جنيه للأفراد.

بينما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 46.476 مليون جنيه، منها 45.918 مليون جنيه للمؤسسات، و557.896 ألف جنيه للأفراد.

وسيطر المصريون على نسبة 84.25% من إجمالي تعاملات البورصة.

فيما استحوذ الأجانب على 9.85% والعرب على 5.91% بعد استبعاد الصفقات.

وسيطرت المؤسسات على 30.03% من تعاملات اليوم مقابل 69.96% من نصيب الأفراد.

وتصدر سهم العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.57%، تلاه سهم مرسى مرسى علم للتنمية السياحية بنسبة 9.10%، ثم سهم العامة لصناعة الوراق – راكتا بنسبة 9%.

بينما تصدر سهم الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 9.41%، تلاه سهم السعودية المصرية للاستثمار والتمويل بنسبة 8.76%، ثم سهم شركة النصر للأعمال المدنية بنسبة 4.37%.