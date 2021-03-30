معنويات المستهلكين الأمريكيين ترتفع لذروة عام في مارس

_ ارتفعت معنويات المستهلكين الأمريكيين في مارس إلى أعلى مستوى لها منذ بدء جائحة كوفيد-19، وهو ما يدعم آراء بأن النمو الاقتصادي سيتسارع خلال الشهور المقبلة مدفوعا بمزيد من التحفيز المالي وتحسن الوضع الصحي العام.

وقالت مؤسسة كونفرنس بورد اليوم الثلاثاء إن مؤشرها لمعنويات المستهلكين قفز إلى قراءة عند 109.7 هذا الشهر، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2020، من 90.4 في فبراير.

ولكن المعنويات ما زالت أقل كثيرا من القراءة المرتفعة البالغة 132.6 التي سجلتها في فبراير 2020.كان اقتصاديون استطلعت آراءهم قد توقعوا أن يصعد المؤشر إلى 96.9.