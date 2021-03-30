مال وأعمال

شاومي للهواتف الذكية ستستثمر 10 مليارات دولار في السيارات الكهربائية

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وكالات _ أعلنت “شاومي” الصينية للهواتف الذكية الثلاثاء أنها تعتزم استثمار عشرة مليارات دولار في قطاع السيارات الكهربائية على مدى العقد القادم، لتلتحق في ذلك بركب شركات صينية أخرى.

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وأبلغت “شاومي” التي تعد إحدى أكبر شركات إنتاج الهواتف الذكية في العالم، بورصة هونج كونج أنها ستنشئ شركة تابعة لها تتولى أعمالها في قطاع السيارات الكهربائية، باستثمار أولي يبلغ 10 مليارات يوان (1,52 مليار دولار).

ويتوقّع أن تشكّل مبيعات السيارات العاملة بالطاقة الجديدة نصف إجمالي مبيعات السيارات في الصين في العام 2035، وفق خارطة طريق أصدرها القطاع العام الماضي.

وتعلّق شركات صناعة السيارات آمالا على ميل متزايد إلى السيارات الكهربائية في مستقبل يتوقّع أن تضطلع فيه الصين بدور ريادي على هذا الصعيد.

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والثلاثاء، أعلن المدير التنفيذي لشاومي لاي جون أنه سيتولى إدارة قسم السيارات الكهربائية في الشركة.

وتأتي خطوة “شاومي” بعدما سبقتها إليها مجموعة من الشركات، إذ أعلن محرّك البحث على الإنترنت “بايدو” في يناير دخوله في شراكة مع الصانع “جيلي” لإنتاج سيارات كهربائية.

ويتزايد اهتمام المستثمرين في الشركات الصينية على غرار “إكسبنغ” و”لي أوتو” اللتين دخلتا السوق المالية الأميركية العام الماضي.

وسبق أن أطلقت شركات عالمية تعهّدات على صعيد إنتاج السيارات الكهربائية في الصين على غرار “فولكسفاجن” و”بي ام دبليو”.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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