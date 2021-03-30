إيطاليا تسجل 529 وفاة و16017 إصابة جديدة بفيروس كورونا

روسيا اليوم _ أعلنت وزارة الصحة في إيطاليا إنها سجلت 529 وفاة بفيروس كورونا يوم الثلاثاء ارتفاعا من 417 أمس، بينما ارتفع العدد اليومي للإصابات الجديدة إلى 16017 من 12916.

وسجلت إيطاليا 108879 حالة وفاة مرتبطة بمرض بكوفيد-19 منذ ظهوره في فبراير من العام الماضي.

وإيطاليا هي الأعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا وسابع أعلى حصيلة في العالم.

وبلغ إجمالي الإصابات حتى الآن 3.56 مليون.