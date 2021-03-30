جولدمان ساكس يخفض توقعاته لنمو اقتصاد تركيا هذا العام إلى 3.5%

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_ قال بنك جولدمان ساكس يوم الثلاثاء إنه يتوقع أن يرتفع التضخم في تركيا إلى 18 بالمئة في أبريل قبل أن يتراجع إلى 15 بالمئة بحلول نهاية العام، بعد أن أدت الإطاحة بمحافظ البنك المركزي المصري إلى موجة مبيعات لليرة هذا الشهر.
وقال جولدمان، الذي توقع في السابق أن يبلغ التضخم 12.5 بالمئة في نهاية 2021، إن البنك المركزي المصري تحت قيادة محافظه الجديد شهاب قوجي أوغلو لن يكون بمقدوره خفض أسعار الفائدة حتى الربع الرابع بالنظر إلى هبوط قيمة الليرة بنسبة 13 بالمئة منذ تعيينه في المنصب في 20 مارس.
وخفض بنك الاستثمار الأمريكي أيضا توقعاته للنمو الاقتصادي في تركيا للعام 2021 إلى 3.5 بالمئة من 5.5 بالمئة وتوقعاته للعجز في ميزان المعاملات الجارية إلى 1.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي من 3.5 بالمئة.
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