وزير المالية السعودي: 24 شركة من القطاع الخاص المحلي ستستثمر 5 تريليونات ريال في برنامج جديد

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_ قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان يوم الثلاثاء إن 24 شركة في القطاع الخاص المحلي تخطط لاستثمار تريليوني ريال (533.29 مليار دولار) من الآن وحتى العام 2025، وثلاثة تريليونات ريال أخرى بحلول 2030 للمساعدة في تعزيز خطة التنويع الاقتصادي.
وأبلغ الجدعان أن من المنتظر إبرام اتفاقيات مع تلك الشركات قبل نهاية العام.
وقال أيضا إن اقتصاد السعودية قد ينمو في 2021 بوتيرة “أعلى قليلا” مما كان متوقعا في وقت سابق، بينما قد يشهد عجز الموازنة مزيدا من الانكماش مع صعود أسعار النفط.
وتوقعت السعودية في ميزانيتها أن اقتصادها سينمو بنسبة 3.2 بالمئة في 2021 ليتعافى من انكماش متوقع قدره 3.7 بالمئة العام الماضي عندما تضرر اقتصاد المملكة من جائحة فيروس كورونا وهبوط أسعار النفط
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