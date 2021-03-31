ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية بنحو 3.9 مليون برميل

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وكالات _ قالت مصادر تجارية نقلا عن بيانات من معهد البترول الأمريكي إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي بينما هبطت مخزونات البنزين.
وأضافت المصادر أن مخزونات الخام زادت بمقدار 3.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 26 مارس بينما كان محللون استطلعت آراءهم قد توقعوا ارتفاعا بنحو 100 ألف برميل.
وتراجعت مخزونات البنزين ستة ملايين برميل مقارنة مع توقعات المحللين التي كانت تشير إلى زيادة قدرها 700 ألف برميل.
وارتفعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بنحو 2.6 مليون برميل مقارنة مع توقعات لزيادة قدرها 200 ألف برميل.
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