صندوق النقد يتوصل لاتفاق مع الأردن لزيادة برنامج تمويل بقيمة 200 مليون دولار

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سي ان بي سي _ قال صندوق النقد الدولي أمس الثلاثاء، إنه توصل إلى اتفاق مع الأردن لزيادة برنامج تمويل البلاد بمقدار 200 مليون دولار بموجب برنامج ائتماني قائم بعدما توصلت مراجعة إلى أن البرنامج “يسير على المسار الصحيح”.
وقال الصندوق إن إجمالي المدفوعات للأردن، بما في ذلك في إطار تسهيل الصندوق الممدد لعامين والذي تم إطلاقه في مارس 2020، والمبالغ المسحوبة بموجب تسهيلات قروض الطوارئ المتعلقة بفيروس كورونا، سيصل إلى حوالي 1.95 مليار دولار خلال الفترة من 2020 إلى 2024.
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