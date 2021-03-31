أوبك+: مخاوف عدم اليقين قد يؤثر على تعافي الطلب على النفط

_ كشف تقرير من اللجنة الفنية المشتركة لأوبك+ أطلعت عليه عن مخاوف من أن عدم اليقين قد يؤثر على تعافي الطلب على النفط وسط تزايد الإصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم وإجراءات الإغلاق.

وأضافت اللجنة في التقرير أنه رغم الإزالة المستمرة للمخزونات التجارية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لا تزال أعلى من متوسط 2015-2019، التقلبات السائدة في هيكل سوق النفط هي “إشارة إلى ظروف السوق الهشة”.

هذا وبينت اللجنة في التقرير أنه ثمة حاجة لنهج حذر ويقظ باستمرار لمتابعة سوق النفط بسبب التقلبات في الأسابيع الأخيرة.

ومن جانب آخر قالت اللجنة الفنية المشتركة لأوبك+ في التقرير إن اجتماعها المقبل سيكون في 26 أبريل.