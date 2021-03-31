مال وأعمال

ارتفاع مؤشر مديري مشتريات القطاع الصناعي في الصين خلال مارس

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شينخوا _ سجل مؤشر مديري مشتريات القطاع التصنيعي في الصين 51.9 في مارس، بارتفاع من 50.6 في فبراير، حسبما ذكرت الهيئة الوطنية للإحصاء اليوم الأربعاء.

وتشير القراءة فوق 50 إلى التوسع، بينما تعكس القراءة أدناه الانكماش.

جاء الارتفاع مع تعافي نشاط المصانع بوتيرة أسرع بعد عطلة عيد الربيع، التي كانت في فبراير من هذا العام، حسبما قال كبير الإحصائيين بالهيئة تشاو تشينغ خه.

واستقر المؤشر الفرعي للإنتاج عند 53.9 في مارس، بزيادة نقطتين مئويتين عن الشهر السابق، بينما ارتفع المؤشر للطلبيات الجديدة 2.1 نقطة مئوية إلى 53.6، مما يشير إلى توسع أسرع للإنتاج والطلب في القطاع التصنيعي.

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كما ارتفع المؤشران الفرعيان لأوامر التصدير والاستيراد إلى 51.2 و51.1 على التوالي.

وأظهرت بيانات اليوم الأربعاء أيضًا أن مؤشر مديري المشتريات للقطاع غير التصنيعي في الصين جاء عند 56.3 في مارس، مرتفعًا من 51.4 في فبراير.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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