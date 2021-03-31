الأسهم السعودية تقفز 1.8% وتاسي يتجاوز 9800 نقطة للمرة الأولى منذ 6 سنوات

وكالات _ ارتفعت الأسهم السعودية خلال مطلع تعاملات جلسة اليوم بنحو 1.8 في المائة ليتجاوز المؤشر العام مستوى 9800 نقطة للمرة الأولى منذ مايو 2015.

ويأتي ذلك بدعم من الاسهم القيادية بتقدمهم سهم مصرف الراجحي وسابك وكذلك أرامكو السعودية والتي سجلت مكاسب تراوحت مابين 2 و3 في المائة.

ايضا صعدت أسهم البنك الأهلي التجاري وسامبا بأكثر من 3 في المائة.

وكان الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء المصري رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، قد دشن أمس برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المخصص للشركات المحلية.

فيما يهدف البرنامج التشاركي المبتكر، إلى مساعدة شركات القطاع الخاص على تحقيق أهدافها الاستثمارية، وتسريع ضخ استثمارات تقدر قيمتها بنحو 5 تريليون ريال في الاقتصاد المحلي حتى عام 2030.