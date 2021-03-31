وزير الإسكان يتفقد الموقف التنفيذي لمشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون

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تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أمس، مشروع تطوير “منطقة سور مجرى العيون” بمصر القديمة، لمتابعة الموقف التنفيذي لمكونات المشروع المختلفة، ورافقه فى الجولة التفقدية، مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأوضح وزير الإسكان، أن مشروع تطوير “منطقة سور مجرى العيون”، يأتى ضمن مشروع تطوير منطقة الفسطاط بمحافظة القاهرة، وذلك فى إطار تطوير القاهرة التاريخية لتوفير حياة كريمة لأهالينا بتلك المناطق، والارتقاء بمستوى مدينة القاهرة، والسماح لها بالعودة لممارسة دورها التاريخى والحضارى والثقافى.
وأشار الوزير، إلى أن أعمال التطوير بالمشروع، تشمل تنفيذ عمارات سكنية، ومول تجاري فندقى، ومطاعم، وكافيتريات، وبازارات سياحية، وغيرها، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من أعمال الخرسانات، وجارٍ تنفيذ أعمال التشطيبات ببعض العمارات السكنية.
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