الوحدة المصرفية المتنقلة للبنك الأهلي تبدأ تقديم خدماتها للعملاء انطلاقا من العاصمة الإدارية

بدأ البنك الأهلي المصري في تقديم مختلف الخدمات المصرفية للعملاء بالوحدة المصرفية المتنقلة التي أطلقها البنك لأول مرة في مصر والشرق الأوسط..

واستقبل فريق عمل البنك بالوحدة المتنقلة العملاء من العاملين في العاصمة الإدارية الجديدة لخدمة القائمين على تنفيذ تلك المدينة الحيوية لحين انتهاء البنك من تأسيس وتجهيز فرعه بها تزامنا مع افتتاح كل من الحي الحكومي وحي البنوك، سعيا من البنك لدعم خطط الدولة في انتقال الجهات الحكومية والخدمية والبنوك إلى العاصمة الإدارية كمركز استراتيجي متكامل للمال والأعمال يخدم مصر.

وشهدت الوحدة المتنقلة اقبالا كبيرا من العاملين بالعاصمة الإدارية للحصول على احتياجاتهم المصرفية بسهولة ودون عناء وبأعلى التقنيات والأساليب الفنية، حيث تتولى الكوادر المدربة تقديم الخدمة بأعلى معدلات الجودة للعملاء ومنها فتح كافة أنواع الحسابات، شراء مختلف أنواع الشهادات وربط الودائع، إصدار دفاتر الشيكات، التحويلات بكافة أنواعها، إصدار كافة أنواع البطاقات، الاشتراك في التطبيقات والمحافظ الالكترونية التي يتيحها البنك، ولأول مرة في مصر يحصل العميل على بطاقة الخصم المباشر الخاصة به لحظيا.

كان إطلاق البنك الأهلي المصري للوحدة المصرفية المتنقلة طبقا لنتائج الدراسات التي تتم على أماكن الكثافات وتركز العملاء ومدى توافر الخدمات المصرفية بها من أجل تقديم خدماته الفريدة على أوسع نطاق ممكن وبمرونة تامة في التنقل بين تلك الأماكن، وهو ما يؤكد ريادة البنك في إطلاق هذا النموذج من فروعه لتفي باحتياجات مختلف فئات عملائه، واستكمالا لخطط البنك في التوسع في خدماته الإلكترونية والتي بدأت مطلع عام 2019 بافتتاحه لأول فرع خدمة إلكترونية في مصر”الفرع المميكن”.